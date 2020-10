Geisterspiele zurück! Sport reine TV-Veranstaltung

Individual- und Freizeitsport im Freien erlaubt

Aber nicht nur im Fußball, auch alle weiteren Mannschaftssportarten auf Amateurniveau sind betroffen. Erlaubt bleiben weiterhin Individual- und Freizeitsport im Freien, wenn es in der sportspezifischen Ausübung nicht zu Körperkontakt kommt. Zu beachten sind dabei die notwendigen Sicherheitsabstände von mindestens einem Meter. „Nutzen wir die Zeit, um in Bewegung zu bleiben. Das ist gut und gesund für Herz und Hirn“, so der Appell von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). „Die Sportstätten im Freien sind für den Einzelsport weiter geöffnet“, versicherte er. Man kann also seine Golfrunde drehen, auf der Laufbahn Kilometer abspulen oder ein Einzelmatch im Tennis spielen. Das Kickerl mit Freunden ist indes untersagt.