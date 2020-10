Polen führt Extra-Öffnungszeiten für Senioren ein

Fälle in Frankreich und Großbritannien gestiegen

Unterdessen hat das Gesundheitsministerium in Frankreich 26.896 neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden registriert. Weiter teilt das Ministerium mit, insgesamt seien 32.684 Menschen an einer Ansteckung mit dem Virus gestorben. In Großbritannien ist die Zahl der Coronavirus-Fälle um 15.166 angestiegen. Am Freitag betrug der Zuwachs 13.864. Es werden 81 Todesfälle gezählt. Am Freitag waren es 84.