So geht es nach dem Tod von Bürgermeister weiter
22 Jahre im Amt
Nach 22 Jahren an der Spitze von Spital am Pyhrn wollte Ägidius Exenberger in die Pension wechseln und an seinen Nachfolger übergeben, doch dazu kam es nicht mehr. Trotz Schock kann Gemeindearbeit nicht liegen bleiben. Die „Krone“ weiß, wie es dort jetzt weitergeht.
Es war eine Schocknachricht, die am Mittwochabend die Bürger in und rund um Spital am Pyhrn hart getroffen hat: Ihr Bürgermeister Ägidius „Gidi“ Exenberger (SPÖ) war bei einer Klettertour im Nassfeld (Kärnten) vor den Augen seiner Lebensgefährtin in den Tod gestürzt.
