Das sagen die Leser

Kratky-Aus: „Blöd ist nicht der, der es nimmt …“


16.08.2025 08:00
Robert Kratky wird vielen am Morgen fehlen.
Robert Kratky wird vielen am Morgen fehlen.(Bild: Krone KREATIV/Starpix / Alexander TUMA / picturedesk.com)

Nach 34 Jahren als „Wecker der Nation“ hat Ö3-Star und Moderator Robert Kratky entschieden, seinen gut dotierten Posten aufzugeben. Was die „Krone“-Leser über das Kratky-Aus, die Situation rund um die Gagen und die Zukunft von Ö3 sagen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.



Für viele war er ein Teil des täglichen Morgenrituals, sei es zu Hause beim Frühstück oder unterwegs auf dem Weg in die Arbeit. Der tägliche Ö3-Wecker mit Moderator Robert Kratky sorgte für einen guten Start in den Tag. „Wenn's ungesund wird, musst aufhören, alles richtig gemacht, Robert“ und „Danke fürs Aufwecken über viele Jahre“, schreibt Leser Hohub. Zeilen wie diese sind oft zu lesen. Durch sein exorbitant hohes Gehalt als bestverdienender ORF-Mitarbeiter stand er aber auch in der Kritik der Öffentlichkeit.




miss0verstaendnis
Sehr schade! Mir wird er fehlen, wünsch ihm alles Gute!
Upvotes:16
Downvotes:18

Dividendeninvestor
Alles Gute Bertl Kratky, habe in der Früh im Auto, am Weg in die Arbeit oft Kratky zugehört. Ist wohl im Radio der beste Moderator, im Vergleich zu den anderen von ö3, Energy, kronehit, FM4, 88.6. Zumindest für mich seine Stimme+sharakterlich+Schmäh+Weihnachts-Spendenshows. Hut ab, wie er damals den Tod seiner Mutter erwähnt hat im Morgenradio.
Er hat sich jeden EUR verdient seines Topgehalts, in der Privatwirtschaft hätten sie ihm ja deutlich(!) mehr gezahlt, von dem her muss man ihm positiv charakterlich anrechnen, dass er beim ORF/ö3 geblieben ist.
Upvotes:2
Downvotes:15

Hohub
Wenn's ungesund wird musst aufhören, alles richtig gemacht Robert. Hab vor 3 Monaten meinen gut bezahlten aber mit dem Privatleben zusehens unvereinbaren Job hin geschmissen, seither kann ich wieder schlafen und genieße das Leben. Danke für's Aufwecken über viele Jahre hinweg und viel Spaß an alle im Forum, die nix Besseres zu tun haben als nach wie vor über das Gehaltsniveau beim ORF diskutieren.... blöd ist nicht der, der's nimmt...
Upvotes:9
Downvotes:7


Marktgerechtes Gehalt und Neidgesellschaft
Einige Leser können der Diskussion rund um die Höhe des Gehalts aber gar nichts abgewinnen. Hier denkt man sich, wie es bumsvalera formuliert: „Nicht wer nimmt ist schuld, sondern wer gibt.“ Auch die typisch österreichische Neidgesellschaft wird oft angeführt. 




bumsvalera
Nicht wer nimmt ist schuld, sondern wer gibt!!!!
Upvotes:20
Downvotes:0

xxTINAxx
Neidgesellschaft Österreich eben. Und die, die am Lautesten schreien wären die Ersten, welche das Geld sofort nehmen würden, egal für welchen Job - da werden die gehabten Ansichten hinten angestellt.
Upvotes:12
Downvotes:20

demokratie
Hohe Gage ? Offensichtlich ein marktgerechter Gehalt, sonst wäre er abgeworben worden. Ja, die Neidgesellschaft wird es nie lernen. Wir werden sehen wo Kratky aufschlägt
Upvotes:4
Downvotes:19

Zum Burnout und der „mentalen Gesundheit“ 
Sehr vielen Lesern fehlt das Verständnis für die Begründung mit der „mentalen Gesundheit“. Vielfach sind Vergleiche zu anderen Branchen zu lesen, welche ebenfalls tagtäglich früh aufstehen müssen und sich kein Burnout leisten könnten. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Arbeitnehmer, der ebenfalls frühmorgens aufsteht … für ein Zehntel des Einkommens“, sagt etwa yeti44. Diese Sicht vertritt die Mehrheit der Leser.




ameliamadisonmoore
Burnout durch frühes Aufstehen – und das bei einem Monatsgehalt, von dem die meisten nur träumen können. Bäcker, Schichtarbeiter oder Pflegepersonal beginnen ebenfalls mitten in der Nacht oder arbeiten durch, oft für einen Bruchteil dieser Summe. Für sie ist Erschöpfung Alltag, ohne dass jemand von „fürstlicher Bezahlung“ spricht. Dazu kommt: Der weite Anfahrtsweg war seine eigene Entscheidung. In anderen Berufen würde man bei solchen Belastungen einfach raten: Wohnort näher an den Arbeitsplatz verlegen.
Upvotes:37
Downvotes:2

tbalfetto
Der ganze Beitrag ist eine Verhöhnung, eine Provokation des arbeitenden Volkes. Kratky stand nicht seit 34 Jahren täglich um 03:00 Uhr auf. Sondern immer wieder einmal mit Unterbrechungen. Und selbst wenn, erklärt das einem Bäcker oder Nachtschichtler. Mann kann ja die "Leistungen" des Kratky würdigen, aber nicht auf solch eine Art.
Upvotes:57
Downvotes:7

yeti44
Das frühmorgendliche Aufstehen über zwei Jahrzehnte habe ihn ausgelaugt und an den Rand der totalen Erschöpfung getrieben ! Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Arbeitnehmer der ebenfalls frühmorgens aufsteht und das ganze aber für rund ein Zehntel oder weniger des Einkommens und mit wirklich körperlicher Arbeit .
Upvotes:47
Downvotes:3

MrRatte
Er musste so früh aufstehen und das macht ihn nun zu schaffen. Somit dürfen alle Nachtdienstler, Bäcker, Rettungsdienst etc also auch raunzen und so viel Geld kassieren oder wie? Er hat halt nun das Glück, dass er sich jede Hilfe leisten kann, die er braucht, alle anderen habens ihm finanziert, mit Zwangsabgaben.
Upvotes:41
Downvotes:8


Zur Zukunft von Ö3
Was die Zukunft des Morgenweckers und von Ö3 anbelangt, zeigt sich die Community gespalten. Einerseits gibt es Sorgen um die „Cashcow Ö3“, wie es Doiswos schreibt, andererseits liest man aber auch öfter Zeilen wie jene von kronenwolf: „Wenn der Herr Kratky so ein einzigartiger Wunderwuzzi war, wie behauptet wird, dann müsste der OE3-Wecker ja jetzt den Bach runtergehen.“ Manche Leser wie HansH14 verstehen überhaupt „keinen Einzigen, der Ö3 hört“.




Doiswos
Kratkx ist win Top Mann und war heden Cent wert.zu meiner Zeit bei der "Firma" waren es noch 3 Mio Hörer, nun knapp über 2.5 und mit den anderen Stimmen (,Hansa und Co) wird die Cash Cow Ö3 bald nur noch 1.5 Mio haben. Schade Robert, viel Glück
Upvotes:6
Downvotes:15

kronenwolf
Wenn der Herr Kratky so ein einzigartiger Wunderwuzzi war, wie behauptet wird, dann müsste der OE3-Wecker ja jetzt den Bach runtergehen. Man darf gespannt sein, ob es zukünftig auch mit günstigeren Moderatoren geht …
Upvotes:18
Downvotes:3

Nick-Knatterton
Gute Nachricht, endlich kann man dann wieder Ö3 hören! Denn wegen dem Gestottere dieses Herrn habe ich in der Früh nie mehr Ö3 gehört.
Upvotes:9
Downvotes:4

HansH14
Ich verstehe keinen Einzigen, der Ö3 hört. Kenne auch im Bekanntenkreis keinen. Wir sind aber keineswegs Asoziale. Aber wie kann man einen Sender hören, der über Jahrzehnte österreichische Musik boykottiert hat? Bitte um Kommentare. Danke 🙏
Upvotes:18
Downvotes:3


Was bleibt wohl nach dem Aus von Kratky? Wie wird er Ihnen in Erinnerung bleiben? Was ist Ihre Meinung rund um die extrem hohen Gagen? Finden Sie das fair oder sehen Sie darin eine Ungerechtigkeit? Wie wird es mit dem Ö3 Wecker jetzt weitergehen? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Meinungen und freuen uns auf weitere Kommentare zum Thema! 

