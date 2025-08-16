Kratky-Aus: „Blöd ist nicht der, der es nimmt …“

Für viele war er ein Teil des täglichen Morgenrituals, sei es zu Hause beim Frühstück oder unterwegs auf dem Weg in die Arbeit. Der tägliche Ö3-Wecker mit Moderator Robert Kratky sorgte für einen guten Start in den Tag. „Wenn's ungesund wird, musst aufhören, alles richtig gemacht, Robert“ und „Danke fürs Aufwecken über viele Jahre“, schreibt Leser Hohub. Zeilen wie diese sind oft zu lesen. Durch sein exorbitant hohes Gehalt als bestverdienender ORF-Mitarbeiter stand er aber auch in der Kritik der Öffentlichkeit.



