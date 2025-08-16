Kratky-Aus: „Blöd ist nicht der, der es nimmt …“

Nach 34 Jahren als „Wecker der Nation“ hat Ö3-Star und Moderator Robert Kratky entschieden, seinen gut dotierten Posten aufzugeben. Was die „Krone“-Leser über das Kratky-Aus, die Situation rund um die Gagen und die Zukunft von Ö3 sagen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Für viele war er ein Teil des täglichen Morgenrituals, sei es zu Hause beim Frühstück oder unterwegs auf dem Weg in die Arbeit. Der tägliche Ö3-Wecker mit Moderator Robert Kratky sorgte für einen guten Start in den Tag. „Wenn's ungesund wird, musst aufhören, alles richtig gemacht, Robert“ und „Danke fürs Aufwecken über viele Jahre“, schreibt Leser Hohub. Zeilen wie diese sind oft zu lesen. Durch sein exorbitant hohes Gehalt als bestverdienender ORF-Mitarbeiter stand er aber auch in der Kritik der Öffentlichkeit.
Marktgerechtes Gehalt und Neidgesellschaft
Einige Leser können der Diskussion rund um die Höhe des Gehalts aber gar nichts abgewinnen. Hier denkt man sich, wie es bumsvalera formuliert: „Nicht wer nimmt ist schuld, sondern wer gibt.“ Auch die typisch österreichische Neidgesellschaft wird oft angeführt.
Zum Burnout und der „mentalen Gesundheit“
Sehr vielen Lesern fehlt das Verständnis für die Begründung mit der „mentalen Gesundheit“. Vielfach sind Vergleiche zu anderen Branchen zu lesen, welche ebenfalls tagtäglich früh aufstehen müssen und sich kein Burnout leisten könnten. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Arbeitnehmer, der ebenfalls frühmorgens aufsteht … für ein Zehntel des Einkommens“, sagt etwa yeti44. Diese Sicht vertritt die Mehrheit der Leser.
Zur Zukunft von Ö3
Was die Zukunft des Morgenweckers und von Ö3 anbelangt, zeigt sich die Community gespalten. Einerseits gibt es Sorgen um die „Cashcow Ö3“, wie es Doiswos schreibt, andererseits liest man aber auch öfter Zeilen wie jene von kronenwolf: „Wenn der Herr Kratky so ein einzigartiger Wunderwuzzi war, wie behauptet wird, dann müsste der OE3-Wecker ja jetzt den Bach runtergehen.“ Manche Leser wie HansH14 verstehen überhaupt „keinen Einzigen, der Ö3 hört“.
Was bleibt wohl nach dem Aus von Kratky? Wie wird er Ihnen in Erinnerung bleiben? Was ist Ihre Meinung rund um die extrem hohen Gagen? Finden Sie das fair oder sehen Sie darin eine Ungerechtigkeit? Wie wird es mit dem Ö3 Wecker jetzt weitergehen? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Meinungen und freuen uns auf weitere Kommentare zum Thema!
Kommentare
