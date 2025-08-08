So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter beeindrucken nicht nur mit ihrem freundlichen Auftreten – sie müssen im Ernstfall auch Leben retten können. Krone.tv-Reporterin Tanja Pfaffeneder hat das Wizz Air-Trainingscenter in Budapest besucht und sich genau angesehen, wie die Crew darauf vorbereitet wird.