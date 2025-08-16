„Exklusives“ Baden, und man kommt nicht in den See
Ein „Krone“-Test
Beim leer stehenden, früheren Braugasthof Lueg in St. Gilgen können jetzt sieben Parzellen am See tageweise gemietet werden. Aber der Badespaß hat auch Schattenseiten. Ein „Krone“-Test vor Ort.
Wer einen Badeplatz am See mieten und ganz für sich sein will, landet schnell einmal beim Salzburger Start-up „Platz am See“ und hat das in wenigen Klicks erledigt. Versprochen wird ein exklusives Erlebnis an verschiedenen Seen – ohne dabei Handtuch an Handtuch zu liegen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.