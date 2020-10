Demos weltweit: Gewalt bei Protesten in Spanien

In Florenz hat eine Demonstration gegen die restriktiven Anti-Coronavirus-Maßnahmen der italienischen Regierung - nach zahlreichen Krawallnächten in letzter Zeit - mit schweren Ausschreitungen geendet. Doch auch in Spanien kam es in der Nacht auf Samstag zu gewalttätigen Protesten gegen Covid-19-Beschränkungen. Hunderte Menschen und die Polizei lieferten sich im Zentrum Barcelonas in Katalonien bis spät in die Nacht Straßenschlachten. Barrikaden wurden errichtet, Müllcontainer verbrannt und Beamte der Exekutive mit Pflastersteinen beworfen. Außerdem wird von geplünderten Geschäften berichtet.