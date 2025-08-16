Mordversuchs-Rätsel um Häftlinge im „Grauen Haus“

Maßnahmen-Häftling wird zum Lebensretter

Kurios: Hört man sich in der Josefstadt um, weiß keiner so recht, warum es zu der Attacke unter den Insassen kam. Ganz im Gegenteil – es soll unter den drei Häftlingskollegen alles recht unkompliziert und friedlich abgelaufen sein. Während der nun Tatverdächtige wegen unbekannter Delikte seine U-Haft absitzen wollte, sind seine beiden Mitinsassen im Maßnahmenvollzug untergebracht. Der 31-jährige Serbe und ein 21-jähriger Österreicher sitzen demnach längere Haftstrafen ab.