Crash mit Fahrzeug
Zugunglück in Dänemark: Ein Toter, viele Verletzte
Bei einem Zugunfall in Dänemark ist am Freitag ein Mensch gestorben. Der Personenzug ist in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff auf einem Bahnübergang mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug kollidiert, woraufhin mindestens zwei Waggons entgleisten. 20 Personen wurden verletzt.
95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben. Medienberichten zufolge war darunter auch eine Schulklasse aus der dänischen Stadt Sönderburg.
Keiner der Schüler sei jedoch schwer verletzt worden, berichtete der Sender „TV 2“.
Bilder des Unglücks:
Zugverkehr eingestellt
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch ungewiss. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein, um die Ursache der Kollision zu ermitteln. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und Sönderburg temporär eingestellt wird.
