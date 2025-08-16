Vorteilswelt
Crash mit Fahrzeug

Zugunglück in Dänemark: Ein Toter, viele Verletzte

Ausland
16.08.2025 05:54
Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer ...
Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.(Bild: AFP/BO AMSTRUP)

Bei einem Zugunfall in Dänemark ist am Freitag ein Mensch gestorben. Der Personenzug ist in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff auf einem Bahnübergang mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug kollidiert, woraufhin mindestens zwei Waggons entgleisten. 20 Personen wurden verletzt.

0 Kommentare

95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben. Medienberichten zufolge war darunter auch eine Schulklasse aus der dänischen Stadt Sönderburg.

Keiner der Schüler sei jedoch schwer verletzt worden, berichtete der Sender „TV 2“. 

Bilder des Unglücks:

(Bild: EPA/BO AMSTRUP)
(Bild: AP/Bo Amstrup)
(Bild: AP/Bo Amstrup)
(Bild: EPA/BO AMSTRUP)
(Bild: EPA/BO AMSTRUP)

Zugverkehr eingestellt
Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch ungewiss. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein, um die Ursache der Kollision zu ermitteln. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und Sönderburg temporär eingestellt wird.

