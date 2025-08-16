Zugunglück in Dänemark: Ein Toter, viele Verletzte

Zugverkehr eingestellt

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch ungewiss. Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein, um die Ursache der Kollision zu ermitteln. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und Sönderburg temporär eingestellt wird.