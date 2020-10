Unternehmen erhalten bis zu 80% Umsatzersatz

Kosten von mehr als einer Milliarde Euro

Österreich habe den entsprechenden Schutzschirm schon im Frühling bei der Kommission notifiziert, eine weitere Genehmigung durch Brüssel sei daher nicht notwendig, hieß es aus dem Finanzministerium von Gernot Blümel. Man stehe aber in Kontakt mit der Kommission in Hinblick auf die Mitteilung, die bei jeder Beihilfe notwendig sei. Das Ministerium geht derzeit laut eigenen Angaben von Kosten in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro aus. Diese würden aus dem Covid-Fonds gedeckt.