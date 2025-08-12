Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung

Vor zehn Jahren prägte die ehemalige deutsche Kanzlerin Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das.“ Heute zeigt sich: Es gibt Erfolge, aber auch massive Probleme. Messerattacken sind keine Seltenheit mehr, im Bildungssystem stoßen Lehrer und Schulen an ihre Grenzen. Was wurde erreicht und wo sind wir gescheitert?