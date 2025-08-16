Israelis aus Lokal geworfen? Jetzt spricht Wirt

„Wir haben das nicht getan und nicht gesagt“

Der Wirt dementiert jedoch vehement, dass sich der Besuch so zugetragen habe. „Wir haben das nicht getan und nicht gesagt!“, sagt der Mann im Gespräch mit der „Krone“. „Ich habe die Familie nicht mehr bedient, weil sie um 21.22 Uhr aufgetaucht ist und die Küche bereits geschlossen war“, so der Wirt. Er habe keinen Hass auf Juden, auch wenn er Araber sei.