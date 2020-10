Gastro darf noch liefern, McDrive bleibt offen

Die Vorgaben sind klar: Gastronomiebetriebe sind ab Dienstag für Gäste geschlossen, eine Abholung von Speisen ist aber zwischen 6 und 20 Uhr möglich. Ohne zeitliche Beschränkung erlaubt bleiben Lieferservices. Das ist etwas lockerer als während des kompletten Lockdowns im Frühling, der vielen Wirten von heute auf morgen den Teppich unter den Füßen weggezogen hatte. „In gewissen Branchen ist Inhalt des Geschäftszwecks, dass sich Menschen dort treffen. Menschen gehen nicht alleine essen. Das ist nicht schuld der Gastronomie, das ist leider Gottes so. Wir müssen diese Zusammenkünfte reduzieren“, so Kanzler Kurz am Samstag.