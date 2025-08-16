Maulkorb-Erlass wird sogar Thema im Parlament

Nach Bekanntwerden der fragwürdigen Dienstanweisung im Magistrat Klagenfurt üben Freiheitliche und Neos heftige Kritik, zumal per 1. September das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft tritt. Die Klagenfurter FP bring den Fall sogar bis ins Parlament.
Seit Jahren müht man sich auf EU- sowie auf Bundesebene, mehr Transparenz gegenüber der Bevölkerung zu schaffen. Ein Wurf dabei ist das neue Informationsfreiheitsgesetz, welches am 1. September in Kraft tritt. Dadurch wird das über Jahrzehnte hochgehaltene Amtsgeheimnis abgeschafft, und die Bürger haben die Möglichkeit, sich bei öffentlichen Stellen Informationen zu beschaffen. Damit wird Österreich quasi zum gläsernen Staat. Ganz Österreich? Nein, denn die südlichste Landeshauptstadt erteilte per Dienstanweisung ihren Mitarbeitern einen Maulkorb gegenüber Journalisten (wir berichteten).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.