Maulkorb-Erlass wird sogar Thema im Parlament

Seit Jahren müht man sich auf EU- sowie auf Bundesebene, mehr Transparenz gegenüber der Bevölkerung zu schaffen. Ein Wurf dabei ist das neue Informationsfreiheitsgesetz, welches am 1. September in Kraft tritt. Dadurch wird das über Jahrzehnte hochgehaltene Amtsgeheimnis abgeschafft, und die Bürger haben die Möglichkeit, sich bei öffentlichen Stellen Informationen zu beschaffen. Damit wird Österreich quasi zum gläsernen Staat. Ganz Österreich? Nein, denn die südlichste Landeshauptstadt erteilte per Dienstanweisung ihren Mitarbeitern einen Maulkorb gegenüber Journalisten (wir berichteten).