Großer Andrang bei Massentests in der Slowakei

Die Slowakei hatte vor wenigen Tagen angekündigt, die Bevölkerung binnen kürzester Zeit auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu wollen. In dem kleinen Land wurden zuletzt Rekordzahlen verzeichnet, über 6000 Menschen sind bereits in Zusammenhang mit der Krankheit verstorben. Am Samstag haben nun die landesweiten Corona-Massentests begonnen, vor den Abnahmestellen bildeten sich lange Schlangen. Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig, doch wer die Ausgangsbeschränkungen umgehen will, muss ein negatives Ergebnis nachweisen. In der Hauptstadt Bratislava musste mit Wartezeiten von ein bis drei Stunden gerechnet werden.