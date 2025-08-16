Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen

Sollte das mit Ende der laufenden Europacupsaison tatsächlich passieren, gäbe es im Sommer 2027 lediglich vier statt wie bisher fünf heimische internationale Starter. Gefahr droht weiterhin besonders von vier Nationen. Aktuell hält Österreich über den Wertungszeitraum hinweg gesehen bei 31,250 Punkten, dahinter lauern die Schweiz mit 29,6 Zählern, Schottland (28,45), Schweden (27,875) und Israel (27). Der Vorsprung ist also noch einigermaßen komfortabel, der Blick muss nach den jüngsten Vorstellungen aber nach hinten gehen.