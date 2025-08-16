Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UEFA-Fünfjahreswertung

Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen

Fußball National
16.08.2025 06:05
Die Europacup-Qualifikation verläuft für Österreichs Fußball-Klubs nicht ganz nach Plan.
Die Europacup-Qualifikation verläuft für Österreichs Fußball-Klubs nicht ganz nach Plan.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Mit Sonntag geht eine weitere maue Europacup-Woche für Österreichs Fußball zu Ende. Die Unentschieden des Trios WAC, Rapid und Austria (nach regulärer Spielzeit) sowie Salzburgs Niederlage in der Champions-League-Qualifikation brachten nur einen Punkt und damit durch alle fünf österreichischen Starter geteilt 0,2 Zähler für die UEFA-Fünfjahreswertung. Das Szenario eines Abrutschens hinter dem aktuellen 15. Platz rückt näher.

0 Kommentare

Sollte das mit Ende der laufenden Europacupsaison tatsächlich passieren, gäbe es im Sommer 2027 lediglich vier statt wie bisher fünf heimische internationale Starter. Gefahr droht weiterhin besonders von vier Nationen. Aktuell hält Österreich über den Wertungszeitraum hinweg gesehen bei 31,250 Punkten, dahinter lauern die Schweiz mit 29,6 Zählern, Schottland (28,45), Schweden (27,875) und Israel (27). Der Vorsprung ist also noch einigermaßen komfortabel, der Blick muss nach den jüngsten Vorstellungen aber nach hinten gehen.

Lesen Sie auch:
Es hat nicht sollen sein für Thierno Ballo und seine Kameraden vom WAC …
EL-Playoff verpasst
Bitter! WAC fliegt nach PAOKs Last-Minute-Tor raus
14.08.2025
Nach 0:2-Rückstand
Rapid gewinnt Elferkrimi bei Dundee und steigt auf
14.08.2025

Die Schweiz stellt vier Teilnehmer (Basel/CL, Bern/EL, Lausanne und Servette Genf/CoL) in der letzten Quali-Runde vor den Hauptbewerben, ebenso Schottland nach dem Aus von Dundee United gegen Rapid. Schwedens Vertreter dezimierten sich auf zwei (Malmö und Häcken), eine Königsklasse ist nicht mehr möglich. Israel ist nur noch durch Maccabi Tel-Aviv in der Europa-League-Quali vertreten.

Meister Sturm spielt um „Big points“
Gleichzeitig scheint für Österreichs Klubfußball ein Sprung weiter als auf den aktuell von Norwegen (34,687) gehaltenen Platz zwölf nach vor kaum möglich. Um für 2027 wieder einen Champions-League-Fixplatz zu ergattern, müssten die ÖFB-Clubs auf Rang zehn vorstoßen. Allerdings fehlen auf den Zehntplatzierten Tschechien fast neun Punkte.

Sturm-Trainer Jürgen Säumel
Sturm-Trainer Jürgen Säumel(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Dem Einstieg von Meister Sturm Graz im Champions-League-Play-off gegen Norwegens Champion Bodø/Glimt (20./26. August) kommt auch hinsichtlich der Fünfjahreswertung entscheidender Charakter zu. Bisher aber punkteten die vor Österreich liegenden Nationen Dänemark (32,731) und Polen (34,375) recht souverän. Vor allem Polen setzt mit machbaren Play-off-Gegnern zum Überholen an.

Lesen Sie auch:
Dominik Fitz
Conference League
Remis reicht nicht! Austrias Europa-Reise beendet
14.08.2025

Mit Sturm (zumindest Europa League) und Salzburg (fix Europa League) spielen zwei österreichische Clubs fix in europäischen Ligaphasen. Der Wolfsberger AC (gegen Omonia Nikosia) und Rapid (gegen Györ) kämpfen noch im Play-off um die Teilnahme an der Conference League.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
149.814 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
137.569 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.301 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2328 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1505 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1384 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Fußball National
UEFA-Fünfjahreswertung
Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen
Krone Plus Logo
Graf seit 2016 Roter
Persönliches Märchen für den Abwehrchef des GAK
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: GAK trifft auf Leader WSG Tirol
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Hartberg gegen Red Bull Salzburg
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 19.30 Uhr: SV Ried muss gegen Sturm ran
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf