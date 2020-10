Weite Teile Sloweniens im teilweisen Lockdown

Infektionen zuletzt sprunghaft angestiegen

In Slowenien, einem Land mit knapp mehr als zwei Millionen Einwohnern, ist die Zahl der Corona-Ansteckungen zuletzt sprunghaft angestiegen. Den jüngsten Tageswert gaben die Behörden am Donnerstag mit 745 an. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März 10.683 Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 (Bild unten) angesteckt, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Bis dato wurden 176 Tote im Zusammenhang mit der Krankheit gemeldet.