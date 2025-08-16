Violettes Pulverfass! Austria kommt nicht zur Ruhe

Nach dem Ausscheiden in der Conference-League-Quali wartet auf die Wiener Austria nur mehr der Alltag in der Bundesliga. Am Sonntag geht es dort beim LASK um den ersten Sieg. Die Veilchen stehen unter Druck und müssen auch für Trainer Stephan Helm liefern.
Der Stachel sitzt nach dem bitteren Aus am Verteilerkreis immer noch tief. Am Donnerstag gab’s nach dem peinlichen Auftritt in Voitsberg den nächsten Dämpfer, platzte mit dem 1:1 daheim gegen Banik Ostrau in der dritten Qualirunde der Conference League Austrias Traum vom internationalen Geschäft. Weshalb mögliche und wichtige Einnahmen durch den Europacup erneut Geschichte sind – alleine für den Einzug in die Ligaphase hätte es knapp über drei Millionen Euro an Startgeld gegeben. Die fehlenden Einnahmen müssen nun anders lukriert werden, für Fitz liegt der Austria ein konkretes Angebot von einem türkischen Erstligisten vor. Malone wird nach wie vor mit einem Wechsel zu Meister Sturm Graz in Verbindung gebracht. „Die Begehrlichkeiten haben sich bei gewissen Spielern gesteigert. Man merkt, dass es in eine richtig heiße Phase am Transfermarkt geht“, meint Sportdirektor Manuel Ortlechner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.