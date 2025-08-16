Vorteilswelt
Nach Aus im Europacup

Violettes Pulverfass! Austria kommt nicht zur Ruhe

Bundesliga
16.08.2025 06:20
Frust pur bei Austrias Spielern.
Frust pur bei Austrias Spielern.(Bild: GEPA)

Nach dem Ausscheiden in der Conference-League-Quali wartet auf die Wiener Austria nur mehr der Alltag in der Bundesliga. Am Sonntag geht es dort beim LASK um den ersten Sieg. Die Veilchen stehen unter Druck und müssen auch für Trainer Stephan Helm liefern.

Der Stachel sitzt nach dem bitteren Aus am Verteilerkreis immer noch tief. Am Donnerstag gab’s nach dem peinlichen Auftritt in Voitsberg den nächsten Dämpfer, platzte mit dem 1:1 daheim gegen Banik Ostrau in der dritten Qualirunde der Conference League Austrias Traum vom internationalen Geschäft. Weshalb mögliche und wichtige Einnahmen durch den Europacup erneut Geschichte sind – alleine für den Einzug in die Ligaphase hätte es knapp über drei Millionen Euro an Startgeld gegeben. Die fehlenden Einnahmen müssen nun anders lukriert werden, für Fitz liegt der Austria ein konkretes Angebot von einem türkischen Erstligisten vor. Malone wird nach wie vor mit einem Wechsel zu Meister Sturm Graz in Verbindung gebracht. „Die Begehrlichkeiten haben sich bei gewissen Spielern gesteigert. Man merkt, dass es in eine richtig heiße Phase am Transfermarkt geht“, meint Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
