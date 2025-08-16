Vor Wechsel zu Traditionsklub Vorsorge getroffen

„Wir haben große Ziele“

So geht Adewumi nicht nur seine Finanzen, sondern auch seine Karriere an. Zu seinem Wechsel zu Cercle Brügge sagt er: „Für meine Entwicklung ist das nach der Leihe in Schottland der nächste wichtige Schritt. Ich freue mich sehr, mich einem Traditionsverein anzuschließen und in die starke belgische Liga zu wechseln. Wir haben große Ziele mit dem Verein und ich bin top motiviert, wie in meiner letzten Saison, mit Toren und Assists dazu beizutragen, dass wir diese Ziele erreichen.“