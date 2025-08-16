Vorteilswelt
Reifer U21-Teamspieler

Vor Wechsel zu Traditionsklub Vorsorge getroffen

Fußball International
16.08.2025 06:24
Österreichs U21-Teamspieler Oluwaseun Adewumi hat für seine Zukunft vorgesorgt.
Österreichs U21-Teamspieler Oluwaseun Adewumi hat für seine Zukunft vorgesorgt.

Österreichs U21-Teamspieler Oluwaseun Adewumi sagt über seine Leihe von Premier-League-Klub Burnley zu Cercle Brügge: „Für meine Entwicklung ist das nach der Leihe in Schottland beim FC Dundee der nächste wichtige Schritt.“ Dazu plant der 20-Jährige auch seine wirtschaftliche Zukunft sehr genau.

Oluwaseun Adewumi ist ein hervorragender Fußballer und ein heller Kopf, der sich über viele Dinge Gedanken macht. So sagt der 20-Jährige: „Du arbeitest deine ganze Kindheit und deine ganze Jugend daraufhin, Fußballprofi zu werden. Und plötzlich verdienst du mit 18 oder 19 viel Geld. Das fühlt sich nicht real an. Und es wird nicht ewig so bleiben.“

Daher betont der frühere Spieler des Floridsdorfer AC: „Ich will nicht mit erst 30 überlegen, was ich nach meiner Karriere mache. Ich will jetzt anfangen, mir etwas aufzubauen – und gute Entscheidungen treffen.“

Oluwaseun Adewumi absolvierte für Dundee FC 32 Pflichtspiele, kam auf fünf Tore und fünf Assists.
Oluwaseun Adewumi absolvierte für Dundee FC 32 Pflichtspiele, kam auf fünf Tore und fünf Assists. Mit Toren gegen Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers schoss er sich in die Herzen der Fans.

„Es geht um Verantwortung, um langfristige Planung“
Daher arbeitet Adewumi mit dem Wiener Investment-Dienstleister „froots“ zusammen. Dahinter steckt ein Konzept, Jungprofis früh für Finanzfrage zu sensibilisieren. Die Sportler werden dabei unterstützt, nachhaltig zu wirtschaften. „Der Fußball ist gnadenlos leistungsgetrieben. Gerade in diesem Umfeld ist finanzielle Klarheit ein Stabilitätsfaktor“, sagt David Mayer-Heinisch, Gründer und CEO von „froots“. „Wenn junge Profis plötzlich gut verdienen, ist das nicht der Moment für Impulsentscheidungen oder Selbstversuche. Es geht um Verantwortung, um langfristige Planung.“

„Wir haben große Ziele“
So geht Adewumi nicht nur seine Finanzen, sondern auch seine Karriere an. Zu seinem Wechsel zu Cercle Brügge sagt er: „Für meine Entwicklung ist das nach der Leihe in Schottland der nächste wichtige Schritt. Ich freue mich sehr, mich einem Traditionsverein anzuschließen und in die starke belgische Liga zu wechseln. Wir haben große Ziele mit dem Verein und ich bin top motiviert, wie in meiner letzten Saison, mit Toren und Assists dazu beizutragen, dass wir diese Ziele erreichen.“

Der Offensivspieler betont aber auch: „Mein Traum von der Premier League lebt natürlich weiterhin.“

