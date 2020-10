Zwei Tote und Verletzte bei Messerattacke in Nizza

Tat in der Notre-Dame-Kirche

Unterdessen veröffentlichten erste französische Medien Videos (oben) und auch Bilder aus der Kirche, in denen kaputte Stühle zu sehen sind. Mittlerweile ist von zumindest zwei Toten die Rede, diese Angaben sind jedoch von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Demnach soll sich die Tat innerhalb oder vor der Notre-Dame-Kirche in Nizza ereignet haben.