Belgische Ärzte arbeiten trotz Corona-Infektion

Kein Platz mehr auf den Intensivstationen

Über die Situation in den Krankenhäusern der Provinz Lüttich sagte Devos: „Wir haben keinen Platz mehr auf den Intensivstationen, wir haben keinen Platz mehr außerhalb der Intensivstationen.“ Derzeit würde man Patienten, die in die Notaufnahme kommen, lediglich stabilisieren und dann in ein Krankenhaus in die flämische Provinz Flandern bringen. So werde man vorgehen, bis alle Krankenhausbetten in Belgien belegt seien. Dann werde man die Qualität der Versorgung herunterfahren.