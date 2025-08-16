Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“

Der russische Präsident bekam einen roten Teppich, einen ausgiebigen Handschlag und anschließend eine – im diplomatischen Protokoll eher ungewöhnliche – gemeinsame Fahrt in der gepanzerten Präsidentenlimousine. (Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Trump ließ sich Zeit mit dem Aussteigen – so lange, bis auch die russische Maschine mit Putin eingetroffen war. (Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

In den Monaten vor dem Gipfel hatte der Republikaner in Bezug auf Putin immer wieder widersprüchliche Signale ausgesendet. Zuletzt hatte der US-Präsident mit der Androhung von Zöllen auf wichtige Handelspartner Russlands Druck ausgeübt. (Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Der US-Präsident bot dem Kremlchef, der seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf amerikanischem Boden die große Bühne. Und dies, obwohl Trump einst „angepisst“ gewesen sei von Putin. Dennoch lobte er auch immer wieder dessen Führungsstil und Auftreten. (Bild: AFP/Andrew Harnik/Getty Images)

Trump überreichte Putin auch einen Brief seiner Ehefrau Melania. In dem Schreiben soll sie die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen haben. (Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

Trump – ganz der Entertainer – inszenierte die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit dem Kremlchef seit gut vier Jahren als freundliches Treffen auf Augenhöhe. (Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

Putin und Trump am Weg zu ihrer Unterredung. Sie sollte schlussendlich etwas länger als drei Stunden dauern. (Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

Das gemeinsame Statement fand vor dem in großen Buchstaben gedruckten Slogan „Pursuing Peace“ statt – „Frieden anstreben“ in dem Krieg, den Trumps Gast selbst angezettelt hat. (Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

Der Republikaner räumte dem Kremlchef beim Reden vor der Presse den Vortritt ein. Putin nutzte die Gelegenheit und sprach doppelt so lang wie sein Gastgeber. Fragen waren nicht zugelassen. (Bild: AFP)