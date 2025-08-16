Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein Deal“ mit Putin

Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“

Außenpolitik
16.08.2025 08:12

Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin in Anchorage brachte weder eine verbindliche Vereinbarung noch einen Waffenstillstand. Fragen Hunderter anwesender Journalisten bei einer Pressekonferenz nach der Unterredung wurden nicht beantwortet. Wie geht es nach dem Fazit „There‘s no deal until there‘s a deal“ nun weiter? Trump meint: „Es liegt nun wirklich an Präsident Selenskyj.“ Doch macht er es sich mit dieser Aussage nicht zu einfach?

0 Kommentare

„Außer Spesen nichts gewesen?“ Mitnichten. Es seien „produktive Gespräche“ gewesen - auch, wenn es während der dreistündigen Unterredung mit Putin zu keinem „Deal“ gekommen wäre, so Trump. Gleichwohl: Vieles blieb wohl ungesagt, an die Stelle handfester Ergebnisse traten inszenierte Bilder von hoher Symbolkraft.

Erwartungen und Medienrummel riesig
Die Erwartungen an das Gipfeltreffen wie auch der Medienrummel waren riesig. Doch inhaltlich blieb vieles im Ungefähren. „Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt“, betonte der selbsterklärte Friedensstifter Trump. „Viele Punkte“ seien vereinbart worden, nur wenige seien noch offen – davon einer besonders bedeutend. 

Bilder der beiden Präsidenten:

Der russische Präsident bekam einen roten Teppich, einen ausgiebigen Handschlag und anschließend ...
Der russische Präsident bekam einen roten Teppich, einen ausgiebigen Handschlag und anschließend eine – im diplomatischen Protokoll eher ungewöhnliche – gemeinsame Fahrt in der gepanzerten Präsidentenlimousine.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Trump ließ sich Zeit mit dem Aussteigen – so lange, bis auch die russische Maschine mit Putin ...
Trump ließ sich Zeit mit dem Aussteigen – so lange, bis auch die russische Maschine mit Putin eingetroffen war.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
In den Monaten vor dem Gipfel hatte der Republikaner in Bezug auf Putin immer wieder ...
In den Monaten vor dem Gipfel hatte der Republikaner in Bezug auf Putin immer wieder widersprüchliche Signale ausgesendet. Zuletzt hatte der US-Präsident mit der Androhung von Zöllen auf wichtige Handelspartner Russlands Druck ausgeübt.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)
Der US-Präsident bot dem Kremlchef, der seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine ...
Der US-Präsident bot dem Kremlchef, der seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf amerikanischem Boden die große Bühne. Und dies, obwohl Trump einst „angepisst“ gewesen sei von Putin. Dennoch lobte er auch immer wieder dessen Führungsstil und Auftreten.(Bild: AFP/Andrew Harnik/Getty Images)
Trump überreichte Putin auch einen Brief seiner Ehefrau Melania. In dem Schreiben soll sie die ...
Trump überreichte Putin auch einen Brief seiner Ehefrau Melania. In dem Schreiben soll sie die Notlage von Kindern in der Ukraine und Russland angesprochen haben.(Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)
Trump – ganz der Entertainer – inszenierte die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten ...
Trump – ganz der Entertainer – inszenierte die erste Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit dem Kremlchef seit gut vier Jahren als freundliches Treffen auf Augenhöhe.(Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)
Der russische Präsident bekam einen roten Teppich und einen ausgiebigen Handschlag.
Der russische Präsident bekam einen roten Teppich und einen ausgiebigen Handschlag.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Putin und Trump am Weg zu ihrer Unterredung. Sie sollte schlussendlich etwas länger als drei ...
Putin und Trump am Weg zu ihrer Unterredung. Sie sollte schlussendlich etwas länger als drei Stunden dauern.(Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)
Das gemeinsame Statement fand vor dem in großen Buchstaben gedruckten Slogan „Pursuing Peace“ ...
Das gemeinsame Statement fand vor dem in großen Buchstaben gedruckten Slogan „Pursuing Peace“ statt – „Frieden anstreben“ in dem Krieg, den Trumps Gast selbst angezettelt hat.(Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)
Der Republikaner räumte dem Kremlchef beim Reden vor der Presse den Vortritt ein. Putin nutzte ...
Der Republikaner räumte dem Kremlchef beim Reden vor der Presse den Vortritt ein. Putin nutzte die Gelegenheit und sprach doppelt so lang wie sein Gastgeber. Fragen waren nicht zugelassen.(Bild: AFP)
(Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

Zunächst aber wolle Trump mit den NATO-Verbündeten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonieren. Denn dieser war bei dem Gipfeltreffen nicht anwesend. Selenskyj sei es aber, von dem nun alles Weitere abhänge. „Ich würde auch sagen, dass die europäischen Nationen sich ein wenig engagieren müssen, aber es hängt von Präsident Selenskyj ab“, so Trump im Wortlaut. Sein Treffen mit Putin würde er jedenfalls mit „zehn von zehn Punkten“ bewerten.

Treffen auf Augenhöhe
Die Stimmung wirkte schon bei der Ankunft – obwohl umringt von Kampfjets und überflogen von einem B2-Bomber – gelöst und sehr freundschaftlich. Die Air Force One war längst gelandet, doch der Republikaner ließ sich Zeit mit dem Aussteigen – so lange, bis auch die russische Maschine mit Putin eingetroffen war. Die Präsidenten teilten sich im Anschluss sogar eine Limousine – kein Standardprozedere.

Lesen Sie auch:
Ein Schulterklopfer zum Abschied – Trump und Putin beantworteten nach ihrem Gespräch keinerlei ...
„Thank you, Wladimir“
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
16.08.2025
„Krone“-Kommentar
Trump, Putin – und wer es wieder ausbaden muss
15.08.2025
Gipfel in Alaska
Trump, Putin und die Vermessung der Welt
15.08.2025

Putin genoss Trumps Inszenierung
Danach bot Trump seinem russischen Amtskollegen, der seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, auf amerikanischem Boden die große Bühne. Der US-Präsident verschaffte Putin damit jene staatsmännische Legitimität, die ihm Europa seit Jahren verweigert. Es bleiben Bilder, die für den in Europa geächteten Staatschef – gegen Putin liegt seit März 2023 bekanntlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag vor – womöglich wertvoller sind als jedes schriftliche Abkommen.

Putin: Andenken an sowjetische Soldaten

Am Fort Richardson National Cemetery in Anchorage: Medienwirksam legt Putin Rosen an Gräbern ...
Am Fort Richardson National Cemetery in Anchorage: Medienwirksam legt Putin Rosen an Gräbern sowjetischer Soldaten ab. Er dankte Trump für die „gute Instandhaltung“ des Friedhofs.(Bild: EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)
Putin im Gespräch mit dem Erzbischof der Orthodoxen Kirche, Alexei Trader (l.)
Putin im Gespräch mit dem Erzbischof der Orthodoxen Kirche, Alexei Trader (l.)(Bild: AP/Gavriil Grigorov)

Fragezeichen bleiben
Doch was bleibt von dem Treffen? Über neue Zölle gegen Russland oder deren Handelspartner sprach Trump jedenfalls nicht. Zum Austausch von Gefangenen sagte er wenig Konkretes – genauso wenig wie zu möglichen Gebietsabtretungen. Erst später ließ er sich auf Nachfrage zu einer halbherzigen Antwort hinreißen.

Nicht einmal das Wort „Waffenruhe“ nahm der US-Präsident in den Mund. Dabei war genau das der Kernpunkt, auf den Kiew und die europäischen Verbündeten gepocht hatten: Eine bedingungslose und Feuerpause gilt für sie als Voraussetzung, um überhaupt in weitere Verhandlungen mit dem Kreml einzutreten. Putin hingegen hat immer wieder klargemacht, eine solche kategorisch abzulehnen.

Trump besteigt die Air Force One:

Trump entert die Air Force One
Trump entert die Air Force One(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Der Republikaner bräuchte eigentlich einen konkreten Fortschritt, auch vor seinen eigenen ...
Der Republikaner bräuchte eigentlich einen konkreten Fortschritt, auch vor seinen eigenen Anhängern. Im Wahlkampf hatte er immer wieder getönt, den Krieg binnen 24 Stunden beenden zu können.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
Sein „Make America Great Again“-Lager steht zwar weiter mehrheitlich hinter ihm, erwartet am ...
Sein „Make America Great Again“-Lager steht zwar weiter mehrheitlich hinter ihm, erwartet am Ende aber wohl auch irgendwelche Ergebnisse.(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)
(Bild: AFP/ANDREW HARNIK)

Putin ist „dankbar“
Der Kremlchef gab sich beim Pressestatement dankbar, dass Trump versuche, zu den Wurzeln bzw. den „Ursachen des Konflikts“ vorzudringen. Wie sein Gastgeber ging auch er mit keinem Wort auf die geforderte umfassende Waffenruhe ein. Er beteuerte zugleich, den Krieg beenden zu wollen. 

War nicht zugegen: Ukraines Präsident Selenskyj
War nicht zugegen: Ukraines Präsident Selenskyj(Bild: AP/Jaimi Joy)

Kritik sogar von Trumps Haus- und Hofsender 
Bei der Pressekonferenz anwesende Journalisten zeigten sich unbefriedigt. Sogar aus Trumps Haus- und Hofsender „Fox News“ kam Kritik. Es schien, als sei Putin in den Pressesaal gekommen und habe „alles überrollt“. Er habe alles gesagt, was er sagen wollte, kommentierte eine Reporterin. „Und dann hat er sich neben dem Präsidenten fotografieren lassen und ist gegangen.“

Putin jedenfalls hat schon das nächste Treffen im Sinn. Seinen vertrauensvollen Austausch mit dem US-Präsidenten wolle er bald fortsetzen – am liebsten in Moskau. Trump lehnte nicht ab. Ob Selenskyj auch ein Wort mitreden darf? Die Welt darf gespannt sein ...

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
EuropaKreml
NATO
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.002 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
138.302 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.832 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2329 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1507 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1386 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Außenpolitik
„Kein Deal“ mit Putin
Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
Ministerin zu Syrern:
„Wir geben zu viel Geld ohne Gegenleistung her“
Krone Plus Logo
Nach Dienstanweisung
Maulkorb-Erlass wird sogar Thema im Parlament
„Thank you, Wladimir“
Trump und Putin: In einem Punkt war man sich einig
Gipfel in Alaska
Trump, Putin und die Vermessung der Welt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf