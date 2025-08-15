Soldaten zerstörten historischen Grabhügel

Der Grabhügel sei wohl aufgrund der Anhöhe im Gelände ausgewählt worden. Davon zeugen Pflöcke, die senkrecht in den Boden getrieben wurden, und dicke Äste, die zur Befestigung an den Seiten verwendet wurden. „Das Denkmal ist teilzerstört“, sagte Unglaub. Der Grabhügel sei wohl bereits 4000 bis 5000 Jahre alt. Damals steigen Steine ins Feuer gelegt worden, solche habe man gefunden.