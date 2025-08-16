„Wir geben zu viel Geld ohne Gegenleistung her“

Absichtlich rasseln „einige“ Flüchtlinge bei Deutschkursen durch, denn sonst würde am Ende ein schlecht bezahlter Job winken. Diese Erkenntnis steht, wie berichtet, in einem Bericht des Arbeitsmarktservice selbst. Wie viele Syrer absichtlich die Deutsch-Naivlinge spielen, um weiterhin fürs Nichtstun entlohnt zu werden, kann nicht gemessen werden. Tatsache aber ist: In der AMS-Analyse „Neue Geflüchtete aus Syrien am österreichischen Arbeitsmarkt“ plaudert auf Seite 122 eine Geflohene aus dem Nähkästchen und sagt: „Ein Problem sind die niedrigen Löhne.“