Ukrainischer Angriff?
Explosion in russischer Munitionsfabrik: Fünf Tote
Bei einer schweren Explosion und einem Großbrand in einer Rüstungsfabrik sind in der russischen Region Rjasan mindestens fünf Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt worden.
Auf Fotos und Videos waren Feuer und eine dicke Rauchwolke zu sehen. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein: Dort könne es weitere Opfer unter den Trümmern geben, hieß es. Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, erklärte Gouverneur Pawel Malkow. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.
Während der Gouverneur lediglich von einem Brand in einem Betrieb sprach, berichteten russische Staatsmedien allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoff handle.
Probleme bei der Lagerung von Munition
Schon in der Vergangenheit kam es in der Region zu schweren Zwischenfällen mit der Lagerung oder Produktion von Munition. 2021 starben bei einer Explosion in einem Werk des nun auch wieder betroffenen Unternehmens 17 Menschen.
Immer wieder im Visier von Drohnen
Zwar ist die Region auch immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, mit denen sich Kiew gegen die russische Invasion wehrt. Aber zunächst gab es keine Hinweise darauf, dass es infolge eines Drohneneinschlags oder von Sabotage zu der Explosion gekommen war.
