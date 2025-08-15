Explosion in russischer Munitionsfabrik: Fünf Tote

Auf Fotos und Videos waren Feuer und eine dicke Rauchwolke zu sehen. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein: Dort könne es weitere Opfer unter den Trümmern geben, hieß es. Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, erklärte Gouverneur Pawel Malkow. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.