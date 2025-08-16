Filiale verwüstet: Anklage für Bankomatsprenger

Weil der bereits per europäischen Haftbefehl gesuchte Mann auch gleich nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis im deutschen Offenbach im Mai 2023 zwei Geldautomaten in die Luft jagte und dabei 220.000 Euro erbeutete, trat die Wiener Justiz das Verfahren an die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ab. Dort wird dem Mann auch wegen der verheerenden Verwüstung des Wiener Geldinstitutes der Prozess gemacht. Zudem wurde bei dem „Sprengstoff-Anschlag“ bei unseren Nachbarn auch ein Anrainer verletzt.