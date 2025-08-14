Farbe nicht abwaschbar
Streich missglückt: Hohe Strafe für Maturanten
Am Eugen-Bolz-Gymnasium in Rottenburg am Neckar (Baden-Württemberg) ist ein harmloser Maturastreich gewaltig nach hinten losgegangen. Die Maturantinnen und Maturanten verzierten das Schulgebäude mit Sprüchen aus Sprühkreide. Diese sollte sich laut der Verpackung eigentlich wieder abwaschen lassen ...
Das galt aber offenbar nur, solange die Farbe noch feucht ist. Diesen Zeitpunkt hatten die Maturantinnen und Maturanten verpasst. Sie wollen die Sprüche am nächsten Tag entfernen und stellten fest, dass das nicht mehr möglich war. Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf den 10. Juli.
Seit Montag waren sie nun im Einsatz, um die Fassade des Schulgebäudes wieder in den Originalzustand zu bringen – ausgerüstet mit Klebeband, Pinsel und Farbwalze (siehe Video oben). Hilfe bekommen sie dabei von einem Malermeister und einem seiner Mitarbeiter. Die Reinigungsarbeiten sollten planmäßig am gestrigen Mittwoch abgeschlossen sein.
Hier sehen Sie Bilder von dem Maturastreich:
Fast 5000 Euro durch Spenden gesammelt
Die Kosten von insgesamt 9000 Euro tragen die Jugendlichen selbst. Eine Maturantin hat daher einen Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe gestartet. Auf diese Weise kamen mehr als 4800 Euro zusammen.
Schulleiter Andreas Greis geht von einem Versehen der Schülerinnen und Schüler aus. Schließlich stand auf der Verpackung der Sprühkreide auch, dass sie sich wieder abwaschen lässt. Die Leitung und der Hausmeister seien „verständlicherweise schockiert“ gewesen. Es habe aber kein Zögern gegeben, den Schaden wiedergutzumachen.
Dieses Abschiedsritual wird wohl die ganze Schule nicht so schnell vergessen. Immerhin waren die Sprüche und Kritzeleien nicht nur eine Nacht, sondern mehr als einen Monat lang zu sehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.