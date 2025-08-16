Marco Wanda: Geweint, gelacht und geschrien

Der Wanda-Sänger hat ein Buch geschrieben. Ein verdammt ehrliches. Offen erzählt er vom rasanten Aufstieg der Band und wie sie, wie Ikarus, fast verbrannte. Von Alkohol, Drogen und Exzessen. Aber vor allem auch von Freundschaft und Liebe. Die „Krone“ bat ihn zum Interview.
„Krone“: Dein Buch „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ wirkt wie ein Schwall, der einfach aus dir geströmt ist. War es dir ein Bedürfnis, einmal alles herauszulassen?
Marco Wanda: Was das Buch möchte, ist, dass Lesende anhand des Modells meines Lebens auch etwas über ihr eigenes lernen. Ich versuche, sie mit einer Art literarischer VR-Brille durch 14 Jahre meines Lebens mitzunehmen. Sodass sie sich einmal umsehen können, mit mir erwachsen werden, berühmt werden, ausgelaugt, traurig, euphorisch und am Ende ernüchtert. Aber immer voller Hoffnung.
