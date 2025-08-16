Marco Wanda: Geweint, gelacht und geschrien

„Krone“: Dein Buch „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ wirkt wie ein Schwall, der einfach aus dir geströmt ist. War es dir ein Bedürfnis, einmal alles herauszulassen?

Marco Wanda: Was das Buch möchte, ist, dass Lesende anhand des Modells meines Lebens auch etwas über ihr eigenes lernen. Ich versuche, sie mit einer Art literarischer VR-Brille durch 14 Jahre meines Lebens mitzunehmen. Sodass sie sich einmal umsehen können, mit mir erwachsen werden, berühmt werden, ausgelaugt, traurig, euphorisch und am Ende ernüchtert. Aber immer voller Hoffnung.