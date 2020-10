Polizei in Italien setzt bei Demo Tränengas ein

In Italien geht der Widerstand gegen die verschärften Corona-Maßnahmen weiter: Am Mittwochabend gab es erneut Proteste in mehreren Städten. In Verona warfen Demonstranten aus dem rechten Milieu mit Glas sowie in Lokalen Tische und Stühle um. Die Polizei sah sich gezwungen, Tränengas einzusetzen.