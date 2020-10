Tausende Menschen flohen in Paris vor Lockdown

Unmittelbar vor dem am Freitag beginnenden Lockdown haben in der französischen Hauptstadt Paris Zehntausende Menschen die Flucht ergriffen. Noch vor dem Beginn der nächtlichen Ausgangssperre um 21 Uhr fuhren viele Pariser mit dem Auto aufs Land zu ihren Familien oder Zweitwohnsitzen, was kilometerlange Verkehrsstaus verursachte.