Erneut gewaltsame Proteste in Spanien

In Florenz hat eine Demonstration gegen die restriktiven Anti-Coronavirus-Maßnahmen der italienischen Regierung - nach zahlreichen Krawallnächten in letzter Zeit - mit schweren Ausschreitungen geendet. Auch in Barcelona in Katalonien kam es in der Nacht auf Samstag zu gewalttätigen Protesten gegen Covid-19-Beschränkungen. In der Hauptstadt Madrid kam es ebenfalls zu Straßenschlachten mit der Polizei. Schaufenster wurden eingeworfen, Müllcontainer brannten, Beamte der Exekutive wurden mit Pflastersteinen beworfen. 30 Personen seien festgenommen und drei Polizisten verletzt worden.