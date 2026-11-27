Wer reist freiwillig in den Unrechtsstaat?

Was müssen das für Menschen sein, die ausgerechnet dorthin wollen? Wer macht freiwillig Urlaub bei einem Regime, das Frauen das Fliegen ohne Aufpasser verbietet? Unter den Taliban dürfen Frauen seit März 2022 ohne männlichen Begleiter weder ein Inlands- noch ein Auslandsflugzeug besteigen. Laut Vereinten Nationen haben mehr als drei von vier Afghaninnen den Zugang zu Bildung, Arbeit oder Ausbildung verloren.