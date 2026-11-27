Kabul statt Kanaren, Teheran statt Teneriffa: Ein neues Geschäft in einem städtischen Gebäude im 21. Bezirk in Wien bietet nur Ziele an, vor denen Österreich eindringlich warnt. Bald soll noch die Sahara dazukommen. Der Bezirk sieht sich machtlos, die ÖVP verlangt ein rasches Ende.
Wo früher Zuckerl über den Ladentisch gingen, geht es jetzt ab ins Pulverfass. In der ehemaligen Dropsboutique im Amtshaus Am Spitz hat ein Reisebüro aufgesperrt. Im Programm: Afghanistan und Iran. Sonst nichts. Kein Strand, kein Skigebiet, keine Städtereise.
Minen, Entführungen und willkürliche Haft
Für beide Länder gilt die höchste Warnstufe des Außenministeriums. Österreicher werden aufgefordert, sie zu verlassen – nicht, sie zu besuchen. In Afghanistan herrschen seit 2021 die Taliban. Wer hinfährt, riskiert Minen, Terroranschläge, Entführungen und Vergewaltigungen. Gerät jemand in Not, hilft kein österreichisches Konsulat vor Ort.
Der Iran war erst heuer im Frühjahr Kriegsschauplatz. Doppelstaatsbürger können dort willkürlich festgenommen und lange weggesperrt werden. Internet und Messenger werden immer wieder abgedreht.
Auch in Sahara wartet kein Wüstenzauber
Hannes Neumayer von der „Floridsdorfer Zeitung“ (FZ) hat sich vor Ort umgehört: „Ich war drinnen und habe gefragt. Es wurde bestätigt, dass sie aktuell nur Afghanistan und Iran anbieten, in Zukunft auch die Sahara.“ Auch dort wartet kein Wüstenzauber: Für den Sahara-Staat Niger warnt das Außenamt ebenfalls vor jeder Reise. Anschläge und Entführungen drohen selbst in der Hauptstadt Niamey.
Wer reist freiwillig in den Unrechtsstaat?
Was müssen das für Menschen sein, die ausgerechnet dorthin wollen? Wer macht freiwillig Urlaub bei einem Regime, das Frauen das Fliegen ohne Aufpasser verbietet? Unter den Taliban dürfen Frauen seit März 2022 ohne männlichen Begleiter weder ein Inlands- noch ein Auslandsflugzeug besteigen. Laut Vereinten Nationen haben mehr als drei von vier Afghaninnen den Zugang zu Bildung, Arbeit oder Ausbildung verloren.
Und dann drängt sich eine noch unangenehmere Frage auf: Buchen hier womöglich auch Menschen, die einst vor genau diesen Machthabern nach Österreich geflüchtet sind? Wer vor Verfolgung Schutz sucht, aber im selben Land Urlaub macht – warum bleibt der dann nicht gleich dort?
Folgenlos ist so ein Heimaturlaub nicht unbedingt. Eine Reise ins Herkunftsland kann in Österreich ein Verfahren zur Aberkennung des Asylstatus auslösen. Automatisch fällt der Schutz aber nicht weg: Laut Verwaltungsgerichtshof wird im Einzelfall geprüft, ob sich jemand freiwillig wieder unter den Schutz seines Heimatstaats stellen wollte.
Tatsache ist, dass wir als Bezirksvorstehung keine Befugnis zur Mitwirkung, weder in Form eines Zustimmungs- noch eines Einspruchsrechts haben.
Georg Papai (SPÖ)
Wer am meisten Ablöse zahlt, bekommt das Lokal
Und warum lässt die Stadt das zu? Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) klärt auf: Die Vormieter hatten einen alten Vertrag mit Weitergaberecht. Den Zuschlag bekam, wer am meisten Ablöse hinblätterte. Zuständig für das Amtshaus und die Mietverträge der Geschäfte ist die Magistratsabteilung 34, die das Gebäude verwaltet.
Aus der Bezirksvorstehung heißt es: „Wir haben als Bezirksvorstehung nach der geltenden Rechtslage in diesem Vergabeverfahren keine Befugnis zur Mitwirkung, weder in Form eines Zustimmungs- noch eines Einspruchsrechts.“ Eine Anfrage der „Krone“ bei der MA 34 läuft.
Floridsdorfs ÖVP-Chef Leon Wassiq hält das Ganze für „höchst fragwürdig“ und erinnert an die Lage in Afghanistan: „Ein Land, in dem Menschenrechte systematisch verletzt und insbesondere Frauen ihrer grundlegendsten Rechte beraubt werden.“ Er fordert von Stadtregierung und Bezirksvorsteher, „alle rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten auszuschöpfen“, um die Situation zu beenden. Denn: „Ein Amtshaus ist eine öffentliche Einrichtung und kein beliebiger Geschäftsstandort.“
Blutige Puppen im Schaufenster gegenüber
Es ist zudem nicht der erste Aufreger im Grätzel. Schräg gegenüber dem Reisebüro legte im Vorjahr ein Modegeschäft Leichenpuppen unter blutgetränkten Tüchern samt Palästinensertuch in die Auslage, worüber die „Krone“ als Schock-Schaufenster berichtete. Das Marktamt griff damals ein, der Laden sperrte zu.
Neumayer kennt die Stimmung im Bezirk: „Wenn man auf der Brünner Straße spazieren geht, verstehe ich, dass viele alteingesessene Floridsdorfer nicht hochgradig glücklich sind.“
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