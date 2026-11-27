Die letzten Monate waren nicht einfach für Victoria Olivier. Gesundheitliche Probleme zwangen die 22-Jährige dazu, die Vorsaison nach dem Weltcup-Riesentorlauf am Semmering Ende Dezember abzubrechen. Die Folge: Zu Beginn dieses Winters hatte die Auerin über 40 FIS-Punkte am Konto, musste bei ihrem Comeback in Sölden mit Nummer 67 als Letzte an den Start. „Plan ist es, bei FIS- und Europacuprennen meine Punkte zu verbessern und nach der Rückkehr nach Europa wieder in den Weltcup einzusteigen“, sagte die HEAD-Pilotin.