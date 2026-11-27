ÖSV-Ass Victoria Olivier ist auf dem Weg zurück – zuletzt siegte die Vorarlbergerin beim FIS-Riesentorlauf in Hippach, durfte dort das erste Mal seit fast zwei Jahren bei einem FIS-Event wieder ganz oben auf dem Podest jubeln.
Die letzten Monate waren nicht einfach für Victoria Olivier. Gesundheitliche Probleme zwangen die 22-Jährige dazu, die Vorsaison nach dem Weltcup-Riesentorlauf am Semmering Ende Dezember abzubrechen. Die Folge: Zu Beginn dieses Winters hatte die Auerin über 40 FIS-Punkte am Konto, musste bei ihrem Comeback in Sölden mit Nummer 67 als Letzte an den Start. „Plan ist es, bei FIS- und Europacuprennen meine Punkte zu verbessern und nach der Rückkehr nach Europa wieder in den Weltcup einzusteigen“, sagte die HEAD-Pilotin.
Plan geht auf
Und es scheint, als würde der Plan funktionieren. Nach den Rängen zwei und sechs anfangs der Woche in Arosa (Sz), durfte sich die Heeressportlerin gestern über ihren ersten Sieg in einem FIS-Event seit fast zwei Jahren freuen. Damals feierte sie in Hippach ihren Premieren-Erfolg in einem Europacup-Riesentorlauf, nun gewann sie ebendort einen FIS-RTL, vier Zehntel vor ihrer ÖSV-Kollegin Nicole Eibl.
Rücken zwickte
Franziska Leitner (SC Schröcken) kletterte mit der elften Zeit im Finale noch auf Rang 16 (+3,54), die Montafonerin Ella Fiel fuhr auf Rang 24 (+4,05). Die erst 16-jährige Andelsbucherin Antonia Heim, die am Donnerstag als 10. ein Mega-Debüt gegeben hatte, musste nach dem Einfahren passen: Der Rücken zwickte zu sehr.
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