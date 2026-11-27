Jede Woche präsentiert Moderatorin Sasa Schwarzjirg Neuigkeiten aus der Welt der Stars und Sternchen. So berichtet das KroneTV-Team unter anderem von einem festlichen Abend für Obdachlose. „Café Puls“-Gesicht Florian Danner gibt uns ein Update über sein Leben in Amerika. Das und noch vieles mehr!