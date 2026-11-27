Alles eitel Wonne bei der SV Ried kann man dieser Tage getrost sagen. Sportlich läuft’s rund, rangiert man doch bereits seit nunmehr sechs Runden auf einen Top-6-Platz – so lange wie seit dem Bestehen der Liga-Reform noch nicht.
Punkte werden weiter dringend benötigt
Doch nicht nur das, denn mit einem weiteren Erfolg morgen über Hartberg kann man zudem den drittbesten Start prolongieren, dazu hat man bislang in jedem Spiel getroffen – was ebenso Klubrekord bedeutet. Auf all diesen sportlichen „Rekorden“ will man sich aber nicht ausruhen, zumal man im Kampf um die Top-6 jeden weiteren Punkt dringend benötigt wie ein Tropfen Wasser in der Wüste.
„Jedes Spiel ist ein Finale im Top-6-Rennen“, betonte zuletzt Innenverteidiger Samuel Chukwudi. Zumal weitere Erfolge und das Erreichen der Meistergruppe nicht nur sportlich doppelt wertvoll wären.
Dass man nämlich auch abseits des Rasens eine hervorragende Figur abgibt, zeigen die aktuellen Kennzahlen der Innviertler, die mit dem Umsatz von 13,89 Millionen Euro den höchsten der Vereinshistorie präsentieren konnten. Dazu konnte das Eigenkapital nach Verlust im Vorjahr ebenso auf den besten Wert verbessert werden und liegt mit Stand 30. Juni bei 2,38 Millionen Euro.
Lukrative Transfererlöse im abgelaufenen Jahr
Einer der Hauptfaktoren der historischen Ergebnisse liegt in den Transfererlösen der abgelaufenen Periode, konnte man etwa für Antonio van Wyk mit einer Ablösesumme von mehr als einer Million Euro ebenso den Klubrekord knacken. Dazu generierte man neben Erlösen für Mutandwa, Bajilicz und Havenaar zudem gutes Geld für das Trainerteam um Max Senft, das im Sommer ja den Weg zum Karlsruher SC gewagt hatte. „Unser Ziel bleibt es, den sportlichen Erfolg mit wirtschaftlicher Vernunft und Stabilität zu verbinden“, so Präsident Thomas Gahleitner.
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