Lukrative Transfererlöse im abgelaufenen Jahr

Einer der Hauptfaktoren der historischen Ergebnisse liegt in den Transfererlösen der abgelaufenen Periode, konnte man etwa für Antonio van Wyk mit einer Ablösesumme von mehr als einer Million Euro ebenso den Klubrekord knacken. Dazu generierte man neben Erlösen für Mutandwa, Bajilicz und Havenaar zudem gutes Geld für das Trainerteam um Max Senft, das im Sommer ja den Weg zum Karlsruher SC gewagt hatte. „Unser Ziel bleibt es, den sportlichen Erfolg mit wirtschaftlicher Vernunft und Stabilität zu verbinden“, so Präsident Thomas Gahleitner.