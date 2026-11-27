Der Winter hat Österreich fest im Griff, die Straßen sind verschneit, und viele bleiben gerne zu Hause. Genau richtig zur richtigen Zeit kommen da die Black-Week-Angebote der Streaming-Anbieter. Krone+ hat sich die beisten Deals angesehen – und zeigt, wo echte Schnäppchen warten, wo es Haken gibt und welche Dienste heuer gar nicht mitmachen.