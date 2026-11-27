Die Skicrosser haben ihre neuen nationalen Titelträger – bei den Frauen war es die Vorarlbergerin Sonja Gigler, die sich nach 2022 ihre zweite Goldene bei einer ÖM sichern konnte, bei den Herren setzte sich Adam Kappacher vor Nicolas Lussnig durch.
Spektakulär endete das Damen-Finale der österreichischen Skicrossmeisterschaften am Pitztaler Gletscher. Die Harderin Sonja Gigler lag in Führung, als Titelverteidigerin Katrin Ofner an ihr vorbeizog. Nur Sekunden später verkantete das Duo. Während die Steirerin links abbog, kollidierte Gigler mit der von dahinter heranbrausenden Oberländerin Leonie Lussnig. Die Folge: Den Laufsieg holte sich die vierte Starterin, eine Athletin aus Russland. Gigler wurde als Zweite österreichische Meisterin, Lussnig gewann Silber. Für die 24-jährige Gigler war es der bereits zweite Staatsmeistertitel nach 2022. Damals hatte sie ebenfalls im Pitztal zuschlagen können.
„Das taugt mir!“
Bei den Herren verteidigte der Salzburger Adam Kappacher seinen Titel erfolgreich. Silber ging an Nicolas Lussnig, der im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils Start-Ziel-Siege feiern konnte. „Im Finale musste ich ganz außen starten. Nachdem ich einem Konkurrenten auf die Skier gefahren bin, hat es mich ordentlich geschmissen“, erzählt Lussnig, der mit Silber aber zufrieden war. „Vizestaatsmeister? Das taugt mir!“
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