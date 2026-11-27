Spektakulär endete das Damen-Finale der österreichischen Skicrossmeisterschaften am Pitztaler Gletscher. Die Harderin Sonja Gigler lag in Führung, als Titelverteidigerin Katrin Ofner an ihr vorbeizog. Nur Sekunden später verkantete das Duo. Während die Steirerin links abbog, kollidierte Gigler mit der von dahinter heranbrausenden Oberländerin Leonie Lussnig. Die Folge: Den Laufsieg holte sich die vierte Starterin, eine Athletin aus Russland. Gigler wurde als Zweite österreichische Meisterin, Lussnig gewann Silber. Für die 24-jährige Gigler war es der bereits zweite Staatsmeistertitel nach 2022. Damals hatte sie ebenfalls im Pitztal zuschlagen können.