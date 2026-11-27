Auch er hat versprochen, die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, die hinter der Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 steht, komplett zu entmachten – und zwar binnen achtzehn Monaten. Auch er lehnt einen Palästinenserstaat ab. Auch er wird die Hisbollah im Libanon nicht dulden. Und auch er steht hinter dem Krieg gegen den Todfeind Iran – wie übrigens fast alle Israelis.