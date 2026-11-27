Noch ist nicht klar, ob es dem bisherigen Chef der israelischen Opposition, Gadi Eisenkot, gelingen wird, eine Regierung gegen Langzeitpremier Bibi Netanyahu zustande zu bringen. Bei entsprechender Verlängerung der Frist hätte er dafür noch ein paar Wochen Zeit.
Sein Problem: Für eine Regierungsmehrheit in der Knesset müsste Eisenkot entweder mit den arabischen oder den orthodoxen Parteien zusammenarbeiten. Beides haben entweder er selbst oder Teile seines sehr heterogenen Parteienbündnisses ausgeschlossen. Die Partner werden nur durch ihren Wunsch zusammengehalten, endlich Netanyahu abzulösen. Das war auch ihr wichtigstes Wahlversprechen an all jene Israelis, die Bibi, wie ihn alle nennen, schon lange loswerden wollen.
Aber würde sich unter einer Regierung des früheren Armeechefs Eisenkot viel ändern? Nein.
Auch er hat versprochen, die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, die hinter der Terrorattacke vom 7. Oktober 2023 steht, komplett zu entmachten – und zwar binnen achtzehn Monaten. Auch er lehnt einen Palästinenserstaat ab. Auch er wird die Hisbollah im Libanon nicht dulden. Und auch er steht hinter dem Krieg gegen den Todfeind Iran – wie übrigens fast alle Israelis.
Aber: Gadi Eisenkot, der ein bisschen aussieht wie ein freundlicher Opa, wäre ein frisches Gesicht, das Israel auf der internationalen Bühne repräsentieren würde. Und das wäre für das Land vermutlich gut.
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