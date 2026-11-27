Bau selbst für Bank herausfordernd

Und dieses Know-how schätzt auch die Kärntner Raiffeisenbank, die mit dem Bau Platz für 370 Mitarbeiter schafft. „Beim Bauen und im Bankwesen geht es immer um Vertrauen. Der neue Stadtteil, der im Herzen von Klagenfurt entsteht, ist aber auch ein Vertrauen in den heimischen Wirtschaftsstandort“, betont Raiffeisen-Vorstand Manfred Wilhelmer, der darauf verweist, dass selbst für eine so große Bank wie die Raiffeisen Kärnten ein solcher Bau eine finanzielle Herausforderung ist.