Die neue Zentrale der Raiffeisen Landesbank Kärnten in Klagenfurt wird in den kommenden Monaten langsam Form annehmen. Dabei soll nicht nur das Bankinstitut eine neue Heimat bekommen, sondern ganz Klagenfurt einen neuen Stadtteil.
Mitten in der Klagenfurter Innenstadt, am Standort der ehemaligen Raiffeisen-Zentrale, klafft ein gewaltiges, teils von Schnee bedecktes Loch im Erdreich. Doch Stille herrscht trotz des Wintereinbruchs nicht. Einige Bauarbeiter sind damit beschäftigt, einen Teil des neuen Fundaments für den Neubau am Raiffeisenplatz zu errichten.
Rohbau bis 2027 fertig
„Die Abrissarbeiten des alten Gebäudes haben insgesamt vier Monate gedauert“, erklärt Baustellenleiter David Stromberger, dessen Mannschaft in den kommenden Monaten noch vor großen Herausforderungen steht. Denn bis zum Jahresende 2027 soll der Rohbau für die neue Zentrale der Kärntner Raiffeisenbank stehen.
Einer, der den Zeitplan sehr gelassen sieht, ist Porr-Generaldirektor Karl-Heinz Strauss: „Es ist alles feinstens aufeinander abgestimmt. In den kommenden Monaten werden bis zu 40 Unternehmen gleichzeitig an der Errichtung des neuen Raiffeisenhauses beteiligt sein.“ Für das Generalunternehmen ist der 60 Millionen Euro teure Neubau und das dazugehörige Bürogebäude „Das Friedrich“ aber keineswegs Neuland – immerhin zählt der Konzern zu den größten Bauunternehmen in ganz Europa.
Bau selbst für Bank herausfordernd
Und dieses Know-how schätzt auch die Kärntner Raiffeisenbank, die mit dem Bau Platz für 370 Mitarbeiter schafft. „Beim Bauen und im Bankwesen geht es immer um Vertrauen. Der neue Stadtteil, der im Herzen von Klagenfurt entsteht, ist aber auch ein Vertrauen in den heimischen Wirtschaftsstandort“, betont Raiffeisen-Vorstand Manfred Wilhelmer, der darauf verweist, dass selbst für eine so große Bank wie die Raiffeisen Kärnten ein solcher Bau eine finanzielle Herausforderung ist.
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