Musiala wollte spielen

Nun folgt der nächste bittere Rückschlag, Musiala wird den Bayern frühestens 2027 wieder zur Verfügung stehen. Die bereits verheilte Muskelverletzung soll im Champions-League-Spiel gegen Lille erneut aufgebrochen sein. Laut „Sky“ hatte der 23-Jährige bereits am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Köln Beschwerden im Oberschenkel verspürt, wollte aber dennoch unbedingt spielen.