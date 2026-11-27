Jamal Musiala ist derzeit einfach vom Pech verfolgt. Der Bayern-Star hat sich erneut einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird dem deutschen Meister bis ins neue Jahr fehlen.
Das Verletzungsdrama rund um Jamal Musiala nimmt einfach kein Ende! Der Bayern-Star kämpfte in den vergangenen zwei Jahren mit einem Wadenbeinbruch, mehreren Muskelfaserrissen und zuletzt auch mit sogenannten „Absencen“, einer Form epileptischer Anfälle. Rund um seine Verletzungshistorie entbrannte zuletzt sogar eine Debatte, nachdem Bayern-Boss Uli Hoeneß einen möglichen Gehaltsverzicht des jungen Spielers angesprochen hatte.
Musiala wollte spielen
Nun folgt der nächste bittere Rückschlag, Musiala wird den Bayern frühestens 2027 wieder zur Verfügung stehen. Die bereits verheilte Muskelverletzung soll im Champions-League-Spiel gegen Lille erneut aufgebrochen sein. Laut „Sky“ hatte der 23-Jährige bereits am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den 1. FC Köln Beschwerden im Oberschenkel verspürt, wollte aber dennoch unbedingt spielen.
Offensivsorgen in München
Für die Münchner ist es der nächste schmerzhafte Ausfall in der Offensive. Neben Musiala fehlen auch Harry Kane und Michael Olise. Die Personaldichte im Angriff wird damit immer dünner. Zuletzt musste sogar ÖFB-Legionär Konrad Laimer als Sturmspitze aushelfen.
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