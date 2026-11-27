Anna Juppe wurde am Freitag im 15-km-Rennen mit einer Strafminute und über drei Minuten Rückstand 19. Dunja Zdouc schoss zweimal daneben und belegte Rang 28. Tamara Steiner (1 Fehlschuss), Anna Andexer und Anna Gandler (je 3) landeten außerhalb der besten 30. Den Sieg sicherte sich die Schwedin Elvira Öberg, die im März in Kontiolahti im Einzel auch schon triumphiert hatte.