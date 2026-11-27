Drei Runden stehen in der 2. Liga bis zur Winterpause noch auf dem Programm. Danach wird bei Aufsteiger Voitsberg auch die Trainer-Frage entschieden. Interimscoach Stefan Nutz hat nach zwei Spielen noch eine weiße Weste. Auch im Heimspiel am Samstag gegen die jungen Violetten soll sie keinen Fleck abbekommen.
Der Schnee muss weg! Schaufeln war bei Zweitligist Voitsberg angesagt. Neben vielen Heinzelmännchen, die als Dankeschön freien Eintritt fürs Spiel Samstag gegen die Young Violets bekommen, griffen auch Interimstrainer Stefan Nutz und Sportchef Sebastian Szvetits zur Schaufel. „Der Platz ist geräumt, das Match sollte planmäßig stattfinden“, sagt Szvetits.
Es ist natürlich möglich, dass Stefan hierarchisch aufsteigt und eine wichtigere Rolle im Trainerteam einnimmt.
Voitsberg-Sportchef Sebastian Szvetits
Die Formkurve beim Aufsteiger zeigt nach oben: 4:0 gegen Kapfenberg, 2:0 in St. Pölten. Unter Interimstrainer Stefan Nutz, der vor mehr als drei Wochen Philipp Zulechner abgelöst hat, kassierte Voitsberg noch kein Gegentor. Das gelang in den elf Runden davor nur einmal.
Die starken Leistungen registrierte auch Szvetits, der noch nach einem Cheftrainer sucht. „Es ist natürlich möglich, dass Stefan hierarchisch aufsteigt und eine wichtigere Rolle im künftigen Trainerteam einnimmt. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause werden wir in der Trainer-Causa eine Entscheidung treffen.“ Für den Cheftrainer-Posten fehlt dem Pölser ja noch die A-Lizenz.
Eine harte Nuss wartet Samstag auf Sturm II. Die Wurm-Elf muss zu Tabellenführer BW Linz. Und Kapfenberg ist hingegen im Keller-Duell bei Rapid II gefordert.
2. Liga, Samstag: Voitsberg – Young Violets, Rapid II – Kapfenberg, Admira – Liefering, Bregenz – Salzburg, Amstetten – St. Pölten (alle 15.30), BW Linz – Sturm II (17.30).
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