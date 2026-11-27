Die starken Leistungen registrierte auch Szvetits, der noch nach einem Cheftrainer sucht. „Es ist natürlich möglich, dass Stefan hierarchisch aufsteigt und eine wichtigere Rolle im künftigen Trainerteam einnimmt. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause werden wir in der Trainer-Causa eine Entscheidung treffen.“ Für den Cheftrainer-Posten fehlt dem Pölser ja noch die A-Lizenz.