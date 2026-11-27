Angesichts der rasanten Entwicklung von KI-Anwendungen warnt der Chef der deutschen Finanzaufsicht Banken und weitere Finanzfirmen eindringlich vor der Wahrscheinlichkeit eines größeren Cyberangriffs. „Wir sind in einer Phase, in der die Angreifer wahrscheinlich die Oberhand haben“, sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Freitag. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir etwas Größeres erleben.“