Nach einem Absturz in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde am Freitagnachmittag ein Autolenker im Grenzbereich zwischen St. Michael im Lungau und Muhr in Salzburg. Drei Feuerwehren, das Rote Kreuz, die Bergrettung und ein Hubschrauber rückten zum Schwerverletzten am Katschberg aus.
Für die Mannschaft der Feuerwehr ging es dabei mit einer Pistenraupe die verschneiten Hänge zum Verletzten hinauf. Dieser wurde mit dem Notarzthubschrauber Martin 1 in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen, wie das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage mitteilte.
Details zum Unfallhergang standen vorerst noch nicht fest. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus St. Michael, Muhr und Rennweg. Das Rote Kreuz rückte neben dem Hubschrauber auch mit zwei Rettungswagen an. Es wurde zudem von der Bergrettung unterstützt.
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