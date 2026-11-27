Rund 200.000 Anleger in Österreich mit offenen Immobilienfonds kommen derzeit nicht an ihr Geld. Der Grund: Es fehlt an Liquidität. IVA-Präsident Florian Beckermann rät dennoch, Rückzahlungen zu beantragen. Denn ab 2027 wird die Auszahlung auf 20.000 Euro pro Jahr begrenzt. Außerdem könnte in zwei Jahren die Situation noch viel schlimmer sein.
Österreichs offene Immobilienfonds stecken in einer schweren Krise. Wegen gestiegener Zinsen und einem schwachen Immobilienmarkt lassen sich Objekte aktuell oft nicht verkaufen. Weil viele Anleger aber ihr Kapital zurück haben wollen, führt das zu einem Liquiditätsengpass.
Große Fonds wie der Bank Austria Real Invest, der Erste Immobilienfonds oder der Erste Responsible Immobilienfonds zahlen aktuell daher Gelder nur mehr teilweise, oft lediglich im Promillebereich, zurück. Damit will man Notverkäufe zu schlechten Preisen verhindern. Betroffen davon dürften laut Interessenverband für Anleger (IVA) rund 200.000 private Depots mit durchschnittlich 13.100 Euro Investment sein.
IVA-Präsident Beckermann rät daher Kunden, möglichst rasch und konsequent die Rückgabe ihrer Anteile zu beantragen – wenn notwendig auch täglich. Jedenfalls solle man schauen, was versprochen wurde, und ein Gespräch mit dem Bankberater vereinbaren. Denn ab dem Jahr 2027 gilt erstmals eine gesetzliche Obergrenze für Rückzahlungen aus solchen Fonds von 20.000 Euro jährlich.
Ein Großteil des Kapitals ist in Gefahr
Außerdem könnte sogar ein Verlust eines (Groß-)Teils des Kapitals drohen. Wenn die Liquidität der Fonds mit „Rückgabebeschränkungen“ nämlich nicht innerhalb von zwei Jahren wiederhergestellt werden kann, müssen sie abgewickelt werden (wie bei einer Insolvenz). Bei den genannten Fonds der Ersten und der Bank Austria wäre dies dann im Herbst 2028 der Fall.
Das wäre eine Katastrophe, betont der Anlegervertreter. Er kritisiert zudem, dass der kleine Sparer jetzt den Crash am Immobilienmarkt aussitzen darf.
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