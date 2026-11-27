Ein Großteil des Kapitals ist in Gefahr

Außerdem könnte sogar ein Verlust eines (Groß-)Teils des Kapitals drohen. Wenn die Liquidität der Fonds mit „Rückgabebeschränkungen“ nämlich nicht innerhalb von zwei Jahren wiederhergestellt werden kann, müssen sie abgewickelt werden (wie bei einer Insolvenz). Bei den genannten Fonds der Ersten und der Bank Austria wäre dies dann im Herbst 2028 der Fall.