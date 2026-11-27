Antisemitismus-Vorwürfe gegen Partei

Kürzlich sind neue Antisemitismus-Vorwürfe gegen Le Pens Parteichef Jordan Bardella publik geworden. Die Zeitung „Le Monde“ und „Mediapart“ veröffentlichten Auszüge aus einer schriftlichen Online-Unterhaltung Bardellas mit einem Schulfreund aus dem Jahr 2013. In diesem Jahr war er volljährig und hatte seine Parteikarriere begonnen. In den Nachrichten heißt es etwa: „Die wichtigsten Ministerien sind in der Hand von Leuten, für die Israel und die Banken wichtiger sind als die Interessen der Franzosen.“ In einer anderen Nachricht heißt es gar, Jüdinnen und Juden würden „andere Völker beherrschen und auslöschen“ wollen.