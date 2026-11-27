Der französische Präsident Emmanuel Macron hat der rechtspopulistischen Politikerin Marine Le Pen Arroganz im Wahlkampf vorgeworfen. Es sei eine „seltsame Arroganz zu glauben, sie wäre bereits für das Schicksal Frankreichs verantwortlich“, sagte er.
„Bis zum Beweis des Gegenteils ist sie nicht gewählt worden“, betonte Macron am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Le Pen liegt in Umfragen derzeit vorn. Im Wahlkampf hat sie unter anderem kritisiert, dass die EU noch vor Ende des Jahres eine Einigung für das künftige EU-Budget von 2028 bis 2034 anstrebe. Sie will die Beiträge Frankreichs drastisch kürzen, die Pläne zur Erweiterung blockieren und die Unterstützung für die Ukraine einstellen.
Macron hat angekündigt, sich nur noch bis Jahresende an den EU-Budgetverhandlungen zu beteiligen. Die Präsidentschaftswahl ist aber erst für April und Mai 2027 geplant. Le Pen wirft dem Präsidenten wegen des Zeitdrucks „niederträchtige Manöver“ vor. Ohne Frankreich ist eine Einigung nicht möglich.
Antisemitismus-Vorwürfe gegen Partei
Kürzlich sind neue Antisemitismus-Vorwürfe gegen Le Pens Parteichef Jordan Bardella publik geworden. Die Zeitung „Le Monde“ und „Mediapart“ veröffentlichten Auszüge aus einer schriftlichen Online-Unterhaltung Bardellas mit einem Schulfreund aus dem Jahr 2013. In diesem Jahr war er volljährig und hatte seine Parteikarriere begonnen. In den Nachrichten heißt es etwa: „Die wichtigsten Ministerien sind in der Hand von Leuten, für die Israel und die Banken wichtiger sind als die Interessen der Franzosen.“ In einer anderen Nachricht heißt es gar, Jüdinnen und Juden würden „andere Völker beherrschen und auslöschen“ wollen.
Bardella reichte nach der Veröffentlichung Klagen wegen Verleumdung und Dokumentenfälschung ein. Le Pen hatte sich in den vergangenen Jahren bemüht, ihre Partei vom Antisemitismus ihres mehrfach verurteilten Vaters und Parteigründers Jean-Marie Le Pen zu distanzieren. Gemeinsam mit Bardella hatte sie 2023 an einer Demonstration gegen Antisemitismus teilgenommen. Nun sprach sie ihm aber erneut ihr Vertrauen aus. Er werde im Fall ihres Wahlsiegs Premierminister, sagte die Politikerin am Freitag.
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