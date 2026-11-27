Auf der spanischen Insel Mallorca werden die Ermittlungen gegen den Schauspieler und Regisseur Christian Ulmen fortgesetzt. Seine Ex-Frau Collien Fernandes hat im März Vorwürfe der digitalen sexualisierten Gewalt gegen ihn erhoben. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es unter anderem um öffentliche Beleidigung und schwere Drohungen.
Weitere Vorwürfe in Spanien sind Aneignung des Personenstands, Geheimnisverrat und regelmäßige Misshandlung. Ulmen (51) selbst bestreitet die Vorwürfe. Seine Ex-Frau, Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (45), hat die Klage deshalb auf Mallorca eingereicht, weil sie am Ende ihrer Ehe seit 2023 dort gelebt hatten. In Spanien gilt zudem eines der strengsten Strafrechte, um sexuelle Gewalt gegen Frauen zu ahnden. Sexuelle Gewalt im digitalen Raum wurde, im Gegensatz zu anderen Ländern, bereits in ein Gesetz aufgenommen.
Fernandes wirft Ulmen vor, jahrelang Fakeprofile in ihrem Namen ohne ihr Wissen und Einverständnis angelegt zu haben. Darüber soll er Hunderte Männer kontaktiert, ihnen pornografische Fotos und Videos verschickt haben. Fernandes und Ulmen waren seit 2011 ein Paar, 2025 gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.
Die Vorwürfe führten in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie Österreich zu einer Debatte über digitale Gewalt gegen Frauen. Ulmen geht gegen die Berichterstattung über die Anschuldigungen gegen ihn derzeit juristisch vor. Diese Woche erzielte er im Rechtsstreit mit dem „Spiegel“ einen Erfolg. Laut der Entscheidung des Hamburger Oberlandesgerichts darf das Magazin nicht den Verdacht erwecken, Ulmen habe sogenannte Deepfake-Videos, die seine Ex-Frau zeigen, hergestellt und/oder verbreitet. Hierzu fehle ein „Mindestbestand an Beweistatsachen“, urteilte das Gericht.
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