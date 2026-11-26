Die Lücken in der Bilanz

Die 227.777 Euro sind nicht die ganze Rechnung. Eine begleitende „Informationsinitiative“, unter anderem mit Inseraten in Printmedien, lief über das laufende Budget. Wie viel sie gekostet hat, sagt das Kanzleramt nicht. Auch die Arbeitszeit des eigenen Personals, das die Tour geplant und vor Ort abgewickelt hat, ist nicht eingerechnet.