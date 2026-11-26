158 Euro pro anwesendem Bürger: Das Kanzleramt legt die Abrechnung der Sommer-Tour von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor. Die Kanzlerpartei verweist sogleich auf Events anderer Parteien - und deren Kosten.
Mit der Rechnung ließ sich das Kanzleramt Zeit, beim Vergleich war es schneller. Fast drei Monate nach dem Finale in Linz liegt die Endabrechnung für „Österreich im Gespräch“ vor: 227.777 Euro für neun Abende in neun Bundesländern. Das Kanzleramt liefert dazu einen Preisvergleich, den man am Minoritenplatz nicht gern lesen wird.
Die Politiker-Events
Rechnet man die Summe auf die 1445 Teilnehmer um, kostete jeder knapp 158 Euro. Bei den Bürgerforen zur Sicherheitsstrategie von NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger waren es laut Kanzleramt rund 3544 Euro pro Kopf. Das ist 22-mal so viel. Beim Klimarat der grünen Ex-Ministerin Leonore Gewessler waren es mehr als 20.000 Euro, also 130-mal so viel.
Für Meinl-Reisinger hat das einen bitteren Beigeschmack. Sie selbst hatte im April in einer Anfragebeantwortung ihr Forum am Klimarat gemessen und vorgerechnet, ein einzelner Tag des Klimarats kostete in etwa so viel wie alle Veranstaltungen des Dialogforums zusammen. Jetzt rechnet die ÖVP auf dieselbe Weise.
Wohin das Geld floss
147.377 Euro gingen in Logistik: Ordnungsdienst, Raummiete, Transport, Catering und bei vier Terminen Übernachtungen. 59.400 Euro kosteten Moderation und Vorbereitung. Am Mikro standen Vera Russwurm (fünf Abende) und Arabella Kiesbauer (vier Abende). Meinungsforscher Peter Hajek erhielt 21.000 Euro. Er wählte pro Abend bis zu 200 Teilnehmer aus den Anmeldungen aus, möglichst repräsentativ. Die Fragen habe der Kanzler vorab nicht gekannt.
Der Ablauf war jedes Mal gleich: Medientermin, zwei Stunden Bürgergespräch, danach zwei Stunden persönlicher Austausch. Die Schauplätze reichten vom Haus der Digitalisierung in Tulln über eine Volksschule in Schwarzenberg bis zur JKU Linz. 119 Medienleute waren insgesamt dabei.
Die Lücken in der Bilanz
Die 227.777 Euro sind nicht die ganze Rechnung. Eine begleitende „Informationsinitiative“, unter anderem mit Inseraten in Printmedien, lief über das laufende Budget. Wie viel sie gekostet hat, sagt das Kanzleramt nicht. Auch die Arbeitszeit des eigenen Personals, das die Tour geplant und vor Ort abgewickelt hat, ist nicht eingerechnet.
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