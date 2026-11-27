Die Partie begann für die Österreicherinnen denkbar schlecht – in den ersten fünf Minuten gelang kein Tor, Ungarn zog schnell auf 4:0 davon. Die Gäste kämpften sich aber langsam heran und schafften kurz vor der Pause das 15:15. Wieder kamen die Magyarinnen besser aus der Kabine und erarbeiteten sich einen Vier-Tore-Vorsprung, weil Österreich nach dem Seitenwechsel sieben Minuten auf das erste Tor warten musste.