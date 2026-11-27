Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hat das vorletzte Testspiel vor der EM verloren. Die ÖHB-Auswahl kassierte am Freitag in Tatabanya gegen Ungarn auch aufgrund von Startschwierigkeiten in beiden Hälften eine 29:33-(15:15)-Niederlage.
Die Generalprobe für die kontinentale Endrunde, die für Österreich am 4. Dezember in Brünn mit dem Match gegen Kroatien beginnt, steigt am Samstag (16.00 Uhr) wieder in Tatabanya gegen die Slowakei.
Die Partie begann für die Österreicherinnen denkbar schlecht – in den ersten fünf Minuten gelang kein Tor, Ungarn zog schnell auf 4:0 davon. Die Gäste kämpften sich aber langsam heran und schafften kurz vor der Pause das 15:15. Wieder kamen die Magyarinnen besser aus der Kabine und erarbeiteten sich einen Vier-Tore-Vorsprung, weil Österreich nach dem Seitenwechsel sieben Minuten auf das erste Tor warten musste.
Auch diesmal begann Österreich eine vielversprechende Aufholjagd. Doch gegen Ende legten die Gastgeberinnen wieder einen Gang zu und fuhren letztlich einen ungefährdeten Sieg ein.
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