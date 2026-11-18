Promis freuen sich für Jeanette Biedermann

Viele User reagierten auf den Post. Musiker Ben Zucker postete ein Herzchen-Emoji und eines mit Herzchenaugen. Schlagerstar Christin Stark schickte ebenfalls mehrere rote Herzen. Auch Autor Micky Beisenherz freute sich mit Jeanette Biedermann. Eine weitere Userin schrieb: „Dein Kleiner wächst sehr schnell, wirst sehen. Deshalb ist jetzt nichts wichtiger als Zeit mit ihm. Kuscheln, kuscheln, kuscheln! Zu zweit und zu dritt!“