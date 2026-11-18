Jeanette Biedermann im Baby-Glück! Vor elf Wochen wurde die deutsche Sängerin zum ersten Mal Mutter. Wie sehr sie ihre neue Rolle genießt, machte sie nun mit einem besonders liebevollen und emotionalen Posting auf Instagram deutlich.
Die 46-Jährige veröffentlichte Aufnahmen ihres Sohnes, dessen Gesicht sie mit einem Herzchen-Emoji schützte. „Diese kleinen Hände erinnern mich jeden Tag an etwas, das ich vergessen hatte!“, schrieb Biedermann. Und fügte hinzu: „Ich erlebe gerade die schönste Zeit meines Lebens! Alles auf den Kopf gestellt, voller Überraschungen und Zauber, ganz nah, intensiv und voller Liebe.“ Ihre Liebeserklärung an das Baby, dessen Vater Biedermanns Lebensgefährte Sebastian ist.
Tiefe Einblicke
Vieles habe sie sich vor der Geburt anders vorgestellt. „Alles, was man sich vorher so ausgemalt und vorgestellt hat, wie es sein wird, ist jetzt noch mal ganz anders und überwältigend schön“, gibt sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt.
Sängerin Jeanette Biedermann hat auf Instagram einen kleinen Gruß an ihre Follower veröffentlicht:
Promis freuen sich für Jeanette Biedermann
Viele User reagierten auf den Post. Musiker Ben Zucker postete ein Herzchen-Emoji und eines mit Herzchenaugen. Schlagerstar Christin Stark schickte ebenfalls mehrere rote Herzen. Auch Autor Micky Beisenherz freute sich mit Jeanette Biedermann. Eine weitere Userin schrieb: „Dein Kleiner wächst sehr schnell, wirst sehen. Deshalb ist jetzt nichts wichtiger als Zeit mit ihm. Kuscheln, kuscheln, kuscheln! Zu zweit und zu dritt!“
Comebackkonzert in Wien abgesagt
Vergangene Woche wurde bekannt, dass Jeanette Biedermann ihr Comebackkonzert in Wien, das eigentlich am 28. November hätte stattfinden sollen, abgesagt hat. „Jeanette Biedermann ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden und konzentriert sich im Moment ganz auf ihr Baby“, hieß es diesbezüglich von ihrem Management.
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